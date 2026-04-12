Nog weinig enthousiasme voor kabinet-Jetten: dit zijn de populairste ministers

Nog weinig enthousiasme voor kabinet-Jetten: dit zijn de populairste ministers

Vandaag, 10:14

Anderhalve maand na de start weet het kabinet-Jetten nog altijd weinig indruk te maken. Nederlanders geven het kabinet gemiddeld een 4,0, vrijwel gelijk aan de 4,1 bij aantreden. Dat blijkt uit representatief onderzoek onder het Hart van Nederland Panel.

Veel Nederlanders kunnen geen enkele minister noemen waar ze positief over zijn. Zo zegt 40 procent dat ze over niemand tevreden zijn. Nog eens 20 procent weet het simpelweg niet.

De deelnemers konden maximaal drie ministers aanwijzen. Van de resterende groep die wel namen noemt, springt premier Rob Jetten eruit met 16 procent. Daarna volgen Eelco Heinen (Financiën) met 11 procent en Dilan Yeşilgöz (Defensie) met 10 procent.

Verschillen tussen jong en oud

Tussen leeftijdsgroepen zijn duidelijke verschillen zichtbaar. Onder 65-plussers staat Eelco Heinen bovenaan met 19 procent, gevolgd door Rob Jetten (17 procent) en Dilan Yeşilgöz (13 procent).

Jongere Nederlanders, tussen de 18 en 45 jaar, kiezen na Jetten (15 procent) relatief vaak voor Vincent Karremans (7 procent). Bij hen staat Eelco Heinen op 3, ook met 7 procent.

Bekijk hieronder de volledige lijst met ministers waar panelleden het meest positief over zijn:

  1. Rob Jetten (Minister-president): 16%

  2. Eelco Heinen (Financiën): 11%

  3. Dilan Yeşilgöz (Defensie): 10%

  4. Vincent Karremans (Infrastructuur en Waterstaat): 8%

  5. David van Weel (Justitie en Veiligheid): 8%

  6. Rianne Letschert (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap): 4%

  7. Hans Vijlbrief (Sociale Zaken en Werkgelegenheid): 4%

  8. Sophie Hermans (Volksgezondheid, Welzijn en Sport): 4%

  9. Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken): 3%

  10. Mirjam Sterk (Langdurige Zorg, Jeugd en Sport): 3%

  11. Bart van den Brink (Asiel en Migratie): 2%

  12. Sjoerd Sjoerdsma (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking): 2%

  13. Stientje van Veldhoven (Klimaat en Groene Groei): 2%

  14. Pieter Heerma (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties): 2%

  15. Elanor Boekholt-O'Sullivan (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening): 2%

  16. Jaimi van Essen (Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur): 1%

  17. Thierry Aartsen (Werk en Participatie): 1%

  18. Heleen Herbert (Economische Zaken en Klimaat): 1%

Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Hart van Nederland-panel, dat zo representatief mogelijk is voor de volwassen Nederlandse bevolking op basis van onder meer geslacht, leeftijd, regio, opleiding en politieke voorkeur (Gouden Standaard van Data & Insights Network en CBS). De vragenlijst is door de redactie neutraal opgesteld, het veldwerk is gedaan door onderzoeksbureau No Ties, onderdeel van Highberg. Bij minimaal 2.000 respondenten wordt de steekproef gecontroleerd en zo nodig gewogen; de foutmarge is bij die omvang rond de 2,2 procentpunt bij een uitkomst van 50 procent, met een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent. Lees hier de volledige verantwoording van onze panelonderzoeken.

Door Redactie Hart van Nederland

