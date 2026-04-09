Ongeduldige Kamer wil energierekening voor huishoudens verlagen

De Kamer wordt ongeduldig als het gaat om de aanpak van het kabinet om de energierekening te verlagen. Oppositiepartijen dringen in een debat aan op onder meer verlaging van de energiebelasting. Coalitiepartijen snappen de urgentie, maar wachten de kabinetsplannen af.

Jimmy Dijk (SP) was verbaasd dat de coalitiepartijen zelf niet met voorstellen komen. Hij pleitte voor afschaffing of tenminste verlaging van de energiebelasting. BBB, DENK, GroenLinks-PvdA en ChristenUnie sluiten zich aan bij de verlaging. Pieter Grinwis (CU) wil dat mensen minder belasting gaan betalen over het eerste deel van hun energieverbruik. D66'er Henk-Jan Oosterhuis vond dit "nu nog te vroeg", maar is "blij dat die mogelijkheid is klaargezet".

Premier Rob Jetten waarschuwt dat de hoge energieprijzen iedereen nog maanden in de portemonnee raken, zegt hij in bovenstaande video.

Andere partijen pleiten voor lagere btw op energie, een prijsplafond of de snelle openstelling van een noodfonds voor huishoudens die de energierekening moeilijk kunnen betalen.

Salderingsregeling

Hidde Heutink van Groep Markuszower pleitte voor herstel van de salderingsregeling, tot verbazing van anderen. Onder het vorige kabinet is besloten dat die regeling stopt in 2027. Heutink was toen Kamerlid voor regeringspartij PVV. Volgens Oosterhuis "draait Heutink sneller dan een windmolen in windkracht vier".

De salderingsregeling houdt in dat huishoudens stroom die ze met hun eigen zonnepanelen opwekken, mogen verrekenen met de elektriciteit die ze gebruiken. Dat bespaart zonnepaneeleigenaren geld, maar zorgt voor minder belastinginkomsten en meer druk op het overbelaste stroomnet. Heutink kreeg weinig bijval om de regeling opnieuw in te voeren en daarvoor 700 miljoen euro uit het klimaatfonds te halen.

Pakket aan maatregelen

Minister Stientje van Veldhoven (Klimaat, D66) herhaalde dat ze alle input van de Kamer meeneemt in de besluitvorming. "Ik begrijp het ongeduld, ik zou willen dat het sneller kon", zegt ze op doorvragen van Jimmy Dijk. De minister zegt wederom dat het kabinet graag een "zorgvuldig" en "samenhangend" pakket aan maatregelen wil. Daarover wordt deze maand meer bekend.