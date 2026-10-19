Grote vrees voor Franse toestanden: 70 procent verwacht ook hier protesten

De hevige protesten en rellen in Frankrijk zorgen ook in Nederland voor ongerustheid. Zeven op de tien Nederlanders denken dat de protesten binnenkort ook naar ons land kunnen overslaan. Ruim een kwart verwacht zelfs dat de onrust hier net zo heftig kan worden als in Frankrijk. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland Panel.

Van de ondervraagden denkt 26 procent dat de protesten met dezelfde intensiteit naar Nederland zullen overslaan. Nog eens 44 procent verwacht dat er ook hier protesten komen, maar dan in mindere mate. Slechts 21 procent denkt dat de Franse onrust niet naar Nederland zal overwaaien. De overige 9 procent weet het niet.

Dat de onrust ook Nederlanders in Frankrijk raakt, bleek eerder uit het verhaal van Yvonne America. Zij vertelde aan Hart van Nederland hoe ze huilend op straat stond toen gemaskerde relschoppers winkelruiten insloegen, te zien in de bovenstaande video.

Gewelddadige rellen in Frankrijk

Frankrijk wordt de afgelopen dagen opgeschrikt door hevige protesten, die op verschillende plekken zijn uitgelopen op geweld, brandstichting en plunderingen. In onder meer Parijs en Lyon werden winkels vernield en kwam het tot confrontaties met de politie.

De protesten begonnen vanuit onvrede over onder meer de hoge kosten van levensonderhoud, het regeringsbeleid en problemen in het onderwijs. Na eerdere demonstraties van scholieren gingen ook andere groepen de straat op. Niet alle protesten verliepen gewelddadig, maar de beelden van vernielingen en relschoppers zorgen ook buiten Frankrijk voor bezorgdheid.

De Franse autoriteiten hebben extra veiligheidsmaatregelen genomen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen. In delen van Parijs werd onder meer een nachtelijk uitgaansverbod ingesteld.

Bijna helft twijfelt over stedentrip

De onrust heeft ook gevolgen voor hoe Nederlanders naar een bezoek aan Frankrijk kijken. Van de ondervraagden zou 45 procent een weekendje naar een Franse stad als Parijs voorlopig uitstellen of daarover twijfelen. Bijna een kwart (24 procent) zou ondanks de protesten gewoon gaan.

Nog eens 28 procent zegt sowieso nooit naar Frankrijk te gaan. De overige 3 procent weet het niet.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Frankrijk inmiddels aangepast vanwege de gewelddadige demonstraties. De kleurcode blijft geel, maar Nederlanders worden gewaarschuwd voor mogelijke nieuwe protesten, verkeershinder en verstoringen van het openbaar vervoer. Reizigers krijgen het advies demonstraties en grote mensenmassa's te vermijden.