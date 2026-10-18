Nederlander geschokt door geweld Frankrijk: 'Ik stond huilend op de stoep'

Een dag van protest in Frankrijk mondde zaterdag uit in rellen met geweld, plunderingen, vernielingen en brandstichtingen. Parijs veranderde in een slagveld. Wat begon als een vreedzaam protest, liep volledig uit de hand. Bij Nederlanders die op dat moment in Frankrijk waren, zit de schrik er nog goed in.

"Ik heb huilend op de boulevard gestaan. Verdrietig en tegelijkertijd boos om wat ik om me heen zag gebeuren. Hoe jonge jongens in het zwart gekleed en met gemaskerde gezichten, met ijzeren palen de winkelruiten insloegen", vertelt Yvonne America aan Hart van Nederland. Yvonne woont en werkt in Parijs, waar ze met haar eigen onderneming fietstochten voor Nederlanders organiseert.

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De ochtendgroepen waren net terug, toen de chaos losbarstte. "We zijn een uurtje binnen gebleven. Toen de relgroepen uit elkaar waren gedreven door de ME, dachten we: dit moment moeten we gebruiken om te gaan, want dit gaat alleen maar erger worden. Vervolgens heb ik geprobeerd door de stad naar huis te fietsen. Daar heb ik alles live gevolgd op de Franse televisie."

Extreemlinkse relschoppers

Zaterdag gingen honderdduizenden mensen in Frankrijk de straat op om te protesteren tegen het regeringsbeleid, de staat van het onderwijs en de stijgende kosten van levensonderhoud. Wat een vreedzaam protest had moeten zijn, liep al snel uit de hand. In grote steden begaven 'extreemlinkse relschoppers' zich tussen de demonstranten, vaak met bivakmutsen of maskers.

Auto's en prullenbakken werden in brand gestoken, talloze winkels werden geplunderd. In Lyon werd onder meer het VVV-kantoor kort en klein geslagen en in brand gestoken en in Limoges stortte de toren van het stadhuis in nadat er een grote brand uitbrak.

'Nog nooit meegemaakt'

"Dit hebben we nog nooit meegemaakt", vertelt Yvonne. "We krijgen veel mailtjes en belletje van Nederlanders die zich zorgen maken of het wel veilig is om met de kinderen naar Parijs te komen." Zondag is de stad volgens haar vooral bezig met het opruimen en herstellen van alle schade. "Mensen helpen elkaar, iedereen keurt dit gedrag af."

Bij de protesten in heel het land zijn uiteindelijk 1800 mensen aangehouden. Vijfhonderd hulpverleners zijn tijdens de rellen gewond geraakt. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez op X.