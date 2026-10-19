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Vinted ziet meer mogelijk gestolen spullen na Franse rellen

Kopen en besparen

Vandaag, 14:36

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Op verkoopplatform Vinted worden sinds de rellen in Frankrijk van afgelopen weekend meer spullen aangeboden die mogelijk zijn gestolen. Het platform heeft daarom de controles aangescherpt en verdachte advertenties verwijderd. Gebruikers die gestolen goederen verkopen, riskeren een permanente blokkade.

Tijdens de rellen werden verschillende winkels geplunderd. Op sociale media verschenen beelden waarop te zien was hoe relschoppers onder meer luxewinkels binnendrongen en spullen meenamen. De ongeregeldheden volgden op demonstraties tegen de stijgende kosten van levensonderhoud.

Yvonne maakte de rellen en plunderingen van dichtbij mee. Haar verhaal zie je in de video bovenaan dit artikel.

Luxewinkels doelwit van plunderingen

Cosmeticaketen Sephora bevestigde dat er bij meerdere vestigingen was ingebroken. Ook verschenen er video's van plunderingen bij luxemerken als Louis Vuitton, Burberry en Céline. Deze bedrijven hebben zich nog niet uitgesproken over de omvang van de schade.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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