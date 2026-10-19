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Reisadvies Frankrijk aangepast vanwege gewelddadige rellen

Crime

Vandaag, 14:30

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Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Frankrijk aangepast vanwege gewelddadige demonstraties. Nederlanders die in het land verblijven, worden gewaarschuwd voor ongeregeldheden in grote steden. Het reisadvies blijft voorlopig geel.

Volgens het ministerie gaan de demonstraties gepaard met "geweld, brandstichting en ernstige vernielingen". Ook wordt rekening gehouden met nieuwe protesten. De Franse politie kan daarbij hard optreden.

Yvonne maakte de rellen van dichtbij mee en deed haar verhaal. Die beelden zie je in de video bovenaan dit artikel.

Demonstraties vermijden

Nederlanders in Frankrijk krijgen het advies om demonstraties en grote mensenmassa's te vermijden en altijd de aanwijzingen van lokale autoriteiten op te volgen. Ook wordt aangeraden het nieuws goed in de gaten te houden om op de hoogte te blijven van de situatie.

Daarnaast moeten reizigers rekening houden met mogelijke verkeershinder en verstoringen van het openbaar vervoer tijdens de demonstraties.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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