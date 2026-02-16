Volg Hart van Nederland
Meeste Nederlanders willen Van Berkel niet in kabinet na cv-rel

Vandaag, 17:29

Een ruime meerderheid van de Nederlanders vindt dat Nathalie van Berkel geen staatssecretaris mag worden na de ophef over haar cv. Dat blijkt uit representatief onderzoek van het Hart van Nederland Panel. Maar liefst 72 procent zegt dat zij niet kan aantreden nu duidelijk is dat zij haar opleidingen beter heeft voorgesteld dan ze in werkelijkheid zijn.

Van Berkel werd vorige week voorgedragen als staatssecretaris van Financiën. Slechts 19 procent vindt dat de D66-politica nog op deze positie kan aantreden nadat uit onderzoek van de Volkskrant bleek dat zij ten onrechte had gezegd dat zij een master bestuurskunde aan de Universiteit Leiden had gevolgd.

Ook binnen de eigen achterban is de steun voor Van Berkel beperkt. Van de panelleden die op D66 stemden vindt maar 21 procent dat zij kan aantreden. Opvallend is dat onder kiezers van GL-PvdA (41 procent) en CDA (31 procent) iets meer acceptatie is om Van Berkel toch staatssecretaris te laten worden.

Schwietert al weg na drie dagen

De situatie roept herinneringen op aan eerdere rellen rond opleidingen van kabinetsleden. Zo trad staatssecretaris Charl Schwietert in 1982 al na drie dagen af nadat bleek dat hij nooit aan een universiteit was afgestudeerd, ondanks dat hij op zijn cv had gezet dat hij doctorandus was. De politieke conclusie was destijds snel getrokken.

Recenter speelde onder meer de kwestie rond Vicky Maeijer, voormalig staatssecretaris Langdurige en Maatschappelijke Zorg in het kabinet-Schoof. Haar mastertitel werd afgenomen nadat bekend werd dat de helft van haar scriptie "woord voor woord overgeschreven" bleek. Toch bleef zij wel aan als staatssecretaris.

Klap voor vertrouwen

Voor het aanstaande kabinet-Jetten is deze rel nu een gevoelig punt. Het nieuwe minderheidskabinet is nog niet eens beëdigd en heeft nu al te maken gekregen met een integriteitsdiscussie. Zes op de tien ondervraagden van het onderzoek zegt dat hun vertrouwen in de politiek door deze kwestie is afgenomen. Slechts een kleine groep van 6 procent ziet het als bewijs dat het systeem werkt omdat bewindspersonen kritisch worden gecontroleerd.

Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Hart van Nederland-panel, dat zo representatief mogelijk is voor de volwassen Nederlandse bevolking op basis van onder meer geslacht, leeftijd, regio, opleiding en politieke voorkeur (Gouden Standaard van Data & Insights Network en CBS). De vragenlijst is door de redactie neutraal opgesteld, het veldwerk is gedaan door onderzoeksbureau No Ties, onderdeel van Highberg. Bij minimaal 2.000 respondenten wordt de steekproef gecontroleerd en zo nodig gewogen; de foutmarge is bij die omvang rond de 2,2 procentpunt bij een uitkomst van 50 procent, met een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent. Lees hier de volledige verantwoording van onze panelonderzoeken.

Door Redactie Hart van Nederland

