Vooral mannen blijken liefhebbers van Valentijn: ze geven én verwachten meer

Valentijnsdag? Volgens 83 procent van Nederland draait het vooral om geld verdienen. Liefde en romantiek? Slechts 12 procent ziet het nog zo. Toch blijkt uit ons Hart van Nederland-panelonderzoek dat vooral mannen zich iets vaker laten verleiden door deze liefdesdag dan vrouwen.

In totaal doet of verwacht 18 procent van de Nederlanders iets met Valentijn. Mannen lopen daarbij nét voor: 21 procent van hen gaat iets doen of rekent op een verrassing. Bij vrouwen is dat 16 procent. Ook als het gaat om zelf iets regelen zijn mannen actiever. 20 procent van de mannen maakt plannen, tegenover 14 procent van de vrouwen.

Wat zijn nou echt de dingen die je niet moet doen met Valentijn? In deze video vertelt relatietherapeut Cocky Drost de do's en don'ts:

6:14 Dit moet je doen (en laten) op Valentijnsdag, volgens Cocky Drost

Mannen verwachten nét iets meer

Ook in verwachtingen verschillen de cijfers licht. 11 procent van de mannen hoopt iets te krijgen, bij vrouwen is dat 9 procent. Wat mannen dan graag zouden willen? Een kaartje met een persoonlijke boodschap staat bovenaan, gevolgd door uit eten gaan en een cadeautje. Ook verwachten mannen relatief vaak seks op Valentijnsdag, iets waar vrouwen veel minder vaak op rekenen.

Vrouwen hopen vooral op een cadeautje, een kaartje met een persoonlijke boodschap of een lief appje. Bloemen, chocolade en samen uit eten worden ook vaak genoemd.

De meeste Nederlanders doen niks

Toch blijft de grote meerderheid nuchter. 82 procent zegt niks te doen en ook niks te verwachten. En wie helemaal niks krijgt? Daar ligt bijna niemand wakker van. 91 procent zegt dat het hen niet zou teleurstellen als Valentijn geruisloos voorbijgaat, een groot deel zegt juist blij te zijn als ze niks zouden krijgen.