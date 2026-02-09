Scholieren krijgen les over online seks en sexting

Tienduizenden middelbare scholieren krijgen volgende week les over online seksualiteit en sexting: het versturen van seksueel getinte foto’s en berichten. Tijdens de jaarlijkse Week van de Liefde is er daarnaast aandacht voor de invloed van sociale media op het zelfbeeld van jongeren. In totaal doen zo’n 350 middelbare scholen mee, een recordaantal volgens organisator Soa Aids Nederland.

Volgens de initiatiefnemers wordt het voor jongeren steeds gebruikelijker om online hun seksualiteit te verkennen en relaties aan te gaan. Jaarlijks worden ongeveer 200.000 jongeren seksueel actief. Scholen vinden goede voorlichting hierover belangrijk, maar kampen met een gebrek aan tijd en ruimte in het lesprogramma. Daarom krijgen docenten tijdens de Week van de Liefde speciale lesmethoden aangereikt om leerlingen te onderwijzen in relationele en seksuele vorming.

Een jaar geleden kregen scholieren ook les over sexting van de politie, zoals te zien is in deze video:

2:03 Scholieren krijgen les over sexting van politie: 'Scholieren krijgen les over sexting van politie: 'Valt onder kinderporno''

Anticonceptie

Vorig jaar stond de Week van de Liefde in het teken van anticonceptie en de misinformatie die daarover rondgaat.