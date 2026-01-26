Politie ziet stijging aantal meldingen zedenzaken: online misbruik springt eruit

Het aantal meldingen van zedendelicten is vorig jaar met 13 procent toegenomen. In totaal kwamen er 10.215 meldingen en aangiften binnen bij de politie, meldt het AD op basis van politiecijfers. Het gaat om zaken als aanranding, verkrachting, sexting en grooming. Het bezit of verspreiden van kinderporno valt buiten deze cijfers.

Opvallend is dat vooral het aantal aangiften hard is gestegen. Dat ging in één jaar tijd van 5100 naar 6200. De politie ziet de stijging door het hele land, met uitschieters in Drenthe en Utrecht. In Drenthe nam het aantal meldingen met 30 procent toe, in Utrecht met 22 procent.

Slachtoffers van zedenzaken hebben vaak nog jarenlang last van de gevolgen van het misbruik. In de onderstaande video vertellen Emma en Anne waar zij nog elke dag mee worstelen:

2:23 Emma en Anna zijn slachtoffer in een zedenzaak

Online seksueel geweld groeit

Een groot deel van de meldingen heeft te maken met online seksueel geweld. Daaronder vallen ook meldingen over zogeheten com-groepen. Dat zijn online sadistische groepen waarin extreem gewelddadige beelden circuleren en waarin kinderen en tieners onder druk worden gezet om mee te doen.

Volgens deskundigen is het niet vreemd dat de cijfers overal oplopen. "Deze vormen van geweld vinden in alle sociale klassen plaats, zowel in stedelijk als buitengebied", zegt Suzanne Bouma, senior onderzoeker geweld in afhankelijkheidsrelaties bij het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht van Avans Hogeschool tegen de krant.

Nieuwe wet zorgt voor meer aangiften

De stijging hangt ook samen met de Wet seksuele misdrijven, die sinds juli 2024 geldt. Door die wet is de lijst met strafbare feiten uitgebreid. Zo is het ontbreken van instemming bij seks strafbaar, ook zonder dat dwang bewezen hoeft te worden. Daarnaast vallen seksuele intimidatie, ook online, en ‘sexchatting’ met kinderen onder de 16 jaar nu onder de strafwet.

Bouma plaatst daarbij een kanttekening: "Dit betekent niet per se dat er meer incidenten plaatsvinden, maar wel dat meer situaties onder de strafwet vallen en dus ook vaker tot aangifte leiden."

De politie en Slachtofferhulp Nederland zien daarnaast dat slachtoffers sneller de stap zetten om melding te doen. Slachtofferhulp kreeg vorig jaar 17 procent meer hulpvragen van zedenslachtoffers.