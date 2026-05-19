Nederlanders steunen aangiftes tegen Markuszower, vrezen onrust om uitspraken

Vandaag, 17:47

De uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markuszower over Palestijnse asielzoekers blijven flink doorwerken. Niet alleen in Den Haag, maar ook onder Nederlanders zelf, zo blijkt uit representatief onderzoek onder het Hart van Nederland Panel.

Uit onderzoek blijkt dat een kleine meerderheid de aangiftes die de afgelopen dagen tegen de politicus zijn gedaan terecht vindt. 52 procent staat achter de aangiftes, een minderheid van 42 procent niet. 6 procent heeft er geen mening over.

'Met geweld tegenhouden'

Markuszower zorgde vorige week voor ophef door in een interview met het communistische mediaplatform Left Laser te zeggen dat Nederland Palestijnse asielzoekers "met geweld" bij de grens moet tegenhouden. "Misschien met nog meer geweld dan waar ze vandaan komen", aldus de leider van Groep Markuszower in de Tweede Kamer. Dat leidde tot meerdere aangiftes en stevige kritiek vanuit de politiek.

Zelf zei hij later dat zijn woorden "verkeerd zijn overgekomen", maar hij blijft achter de strekking van zijn uitspraken staan (zie bovenstaande video). Premier Rob Jetten liet daarop weten dat samenwerking met Markuszower moeilijk wordt zolang hij zijn woorden niet duidelijker terugneemt.

Zorgen over verharding van debat

Veel Nederlanders denken dat dit soort uitspraken gevolgen hebben voor de sfeer in het land. Op de vraag wat mensen verwachten dat deze uitspraken teweegbrengen, worden vooral negatieve gevolgen genoemd. Zo denkt 45 procent dat zulke woorden leiden tot meer onrust of agressie in de samenleving. Daarnaast zegt 38 procent dat ze zorgen voor meer verdeeldheid, terwijl 34 procent vindt dat het debat harder en grimmiger wordt.

Toch ziet niet iedereen de uitspraken alleen als olie op het vuur. Zo vindt 31 procent dat deze woorden juist gevoelens verwoorden die bij veel mensen in de samenleving leven. Ook zegt 27 procent dat harde uitspraken nodig zijn om aandacht te krijgen voor problemen rond migratie en asiel.

Bij mensen die de aangiftes onterecht vinden, leeft vooral het gevoel dat het debat over asiel en migratie steeds minder vrij gevoerd kan worden. Veel van hen vinden dat politici harde uitspraken moeten kunnen doen, ook als die provoceren of schuren. Ook leeft bij een deel van deze groep het idee dat de aangiftes vooral politiek gemotiveerd zijn, of dat uitspraken te snel uit hun verband worden gehaald.

Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Hart van Nederland-panel, dat zo representatief mogelijk is voor de volwassen Nederlandse bevolking op basis van onder meer geslacht, leeftijd, regio, opleiding en politieke voorkeur (Gouden Standaard van Data & Insights Network en CBS). De vragenlijst is door de redactie neutraal opgesteld, het veldwerk is gedaan door onderzoeksbureau No Ties, onderdeel van Highberg. Bij minimaal 2.000 respondenten wordt de steekproef gecontroleerd en zo nodig gewogen; de foutmarge is bij die omvang rond de 2,2 procentpunt bij een uitkomst van 50 procent, met een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent. Lees hier de volledige verantwoording van onze panelonderzoeken.

Door Redactie Hart van Nederland

