Ziggo-klanten kunnen reclames bij Talpa niet meer doorspoelen

Ziggo-klanten kunnen sinds 1 september reclames tijdens lopende programma's op de zenders van Talpa en STAR Channel niet meer doorspoelen. Dat meldt De Telegraaf dinsdag. Bij RTL-zenders kan dit sinds begin dit jaar al niet meer.

Wie bijvoorbeeld een programma tien minuten pauzeert en daarna verder kijkt, moet de reclameblokken nu volledig bekijken. Pas als een programma helemaal is afgelopen, kunnen de reclames worden doorgespoeld.

Het gaat bij Talpa om SBS6, Veronica, Net5 en Viaplay TV. Ook bij STAR Channel geldt de wijziging. Volgens Ziggo komt dit door contractuele afspraken met de televisiezenders. De aanpassing geldt zowel via de Mediabox als via Ziggo GO. Bij beëindigde programma's krijgen kijkers daar bovendien een verplicht extra advertentieblok van ongeveer een minuut te zien. Dat geldt ook voor volledig opgenomen programma's.

Veel klachten van Ziggo-klanten

Volgens de krant zijn er veel klachten over de veranderingen. Op het forum van VodafoneZiggo dreigen sommige klanten hun abonnement op te zeggen. Ziggo heeft naar eigen zeggen ruim 4 miljoen televisieabonnees.

Klanten zijn vooraf niet per e-mail of via de app geïnformeerd. Ziggo zegt dat een zeer beperkte groep deze specifieke functie bij de Talpa-zenders gebruikt en koos daarom voor communicatie via de eigen Community. De abonnementsprijzen worden vanwege de wijziging niet verlaagd.