Ziggo verliest 137.000 klanten in een jaar door dure abonnementen

VodafoneZiggo heeft in het laatste kwartaal van vorig jaar de omzet zien dalen, ondanks de exclusieve uitzendrechten voor UEFA-wedstrijden die het telecombedrijf eerder had verworven. Hoewel het bedrijf met Europese voetbalwedstrijden nieuwe klanten aantrok, volstond dit niet om de totale inkomsten te laten stijgen.

De totale omzet van VodafoneZiggo daalde in het vierde kwartaal van 2024 met 2,5 procent tot iets meer dan 1 miljard euro. De winst voor aftrek van onder meer rente en belastingen ging met bijna 5 procent omlaag tot 440 miljoen euro.

Het totale aantal internetklanten bij VodafoneZiggo daalde in het vierde kwartaal met 30.200. Volgens het bedrijf komt dit onder meer door een "zeer competitieve markt". Ook verkocht het concern het afgelopen kwartaal minder toestellen. Over het hele jaar verloor VodafoneZiggo 137.100 klanten, meldt Nu.nl. Een jaar eerder trokken al 123.200 kijkers de stekker uit de overeenkomst.

Europees voetbal

"We zijn heel blij met de behaalde resultaten tot nu toe", zegt financieel topman Ritchy Drost over de Europese wedstrijden op Ziggo Sport. "We hebben meer dan 1,5 miljoen kijkers bij topwedstrijden en een sterke stijging van het aantal abonnees voor Ziggo Sport Totaal."

Sinds dit voetbalseizoen heeft Ziggo Sport drie jaar lang de exclusieve uitzendrechten voor de UEFA Champions League, de UEFA Europa League en de UEFA Conference League. De voetbalwedstrijden van deelnemende Nederlandse clubs en de drie finales blijven gratis te zien. Vorige maand schafte VodafoneZiggo de registratieplicht af voor niet-abonnees die gratis de voetbalwedstrijden van deelnemende Nederlandse clubs in die toernooien willen bekijken.

Het bedrijf heeft ook het voetbalaanbod per speelronde uitgebreid. Klanten kunnen gratis een topwedstrijd bekijken en voetballiefhebbers zonder abonnement kunnen een samenvatting met hoogtepunten van alle wedstrijden zien. Daarnaast introduceerde VodafoneZiggo in november ook een bundelpakket met streamingdienst Netflix en Ziggo Sport.

Hart van Nederland/ANP