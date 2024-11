Wilfred en René reageren op afwezigheid Johan: 'Goed gesprek gehad'

Wilfred Genee heeft een goed gesprek gehad met Johan Derksen nadat de analist maandagavond tijdens de uitzending van Vandaag Inside wegliep van tafel. Dat vertelde Genee dinsdagavond in de uitzending. "Wij begrijpen elkaars positie iets beter na het gesprek."

Het hield de gemoederen flink bezig dinsdag: schuift Derksen gewoon weer aan tafel óf blijft hij weg? Dat laatste was het geval. Hoe hebben Genee en René van der Gijp de actie van Derksen ervaren? Dat bespraken de twee uitgebreid aan het begin van de uitzending. Het fragment zie je in de bovenstaande video.

'Zat me tot hier'

Van der Gijp begon het gesprek met een kritische noot naar Genee: "Wilfred, je was best wel anders dan anders. Je was meer opgefokt. Johan was moe, hij had vier uur radio gemaakt in de middag. Ik had een beetje het idee dat hij door de vermoeidheid dacht: pleur lekker op allemaal."

Uit representatief onderzoek van het Hart van Nederland-panel blijkt dat kijkers van Vandaag Inside vooral Derksen gelijk geven in het conflict. Zo staat 54 procent aan zijn kant, tegenover 16 procent die Genee steunt. 30 procent geeft aan dat ze geen van beiden gelijk geven. Het grootste deel van de mensen die Derksen steunen (65 procent) vindt echter dat hij niet had moeten weglopen.

"Gisteren zat het bij mij tot hier," reageert Genee met zijn hand boven zijn hoofd. Hij heeft dinsdag met Derksen gebeld: "Voor ons doen hadden wij vanavond een goed gesprek. Ik weet niet hoe Johan het heeft ervaren, maar ik heb het idee dat wij elkaars positie iets beter begrijpen na het gesprek." Wat hij nu beter begrijpt aan Derksen, bespreekt hij liever wanneer de analist weer aan tafel zit.

Eén ding is volgens Van der Gijp in ieder geval het belangrijkste, aldus de analist: "We moeten het programma voor de mensen die er al jarenlang van genieten op een goede manier afmaken. Voor hen moeten we dat doen, niet voor onszelf. Je hebt niks aan ruziemaken."