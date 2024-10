Wat een aflevering! Nagelbijten: Christel blijft kijkers Miljoenenjacht verbazen met risicovolle keuzes

De mensen die zondagavond Miljoenenjacht keken, hebben waarschijnlijk niet met een gerust hart kunnen kijken. De 27-jarige moeder Christel maakte spannende na spannende keuze, en de spanning was in de studio maar ook zeker in de woonkamer voelbaar.

Christel, een onderneemster uit Heesch (Noord-Brabant), heeft haar eigen nagelstudio en een jong gezin. Iedereen gunt haar dus een hoog geldbedrag. Maar in de aflevering van zondagavond wordt al snel duidelijk dat dit niet voor haar lijkt weggelegd.

Hoog bedrag na hoog bedrag haalt Christel eruit. Bij een bod van 23.000 euro zegt ze zelfs nee en gaat ze door (zoals te zien is in bovenstaande video).

Op X is iedereen hartstikke gespannen:

Op een gegeven moment vraagt Christel hulp aan haar vriend, want ze kiest steeds de verkeerde koffers. Haar vriend zegt 'koffer 19', maar daar zit de 5 miljoen in. Toch blijft Christel doorspelen. En doorspelen... zelfs bij een bod van 61.000 euro.

Het was nagelbijten. Toch ging Christel uiteindelijk met een mooi bedrag naar huis.

Wat won Christel dan wel? Dat zie je in deze video: