Provinciesoap Woeste Grond razend populair: 'Echt heel bijzonder'

We kijken massaal naar de NPO-regiosoap Woeste Grond, waarin het wel en wee van de Twentse boerenfamilie Ottink wordt gevolgd. Dagelijks komen de kijkcijfers rond het miljoen uit. Bij het SBS-programma Nieuws van de Dag roemt kijkcijferspecialist Tina Nijkamp de serie. "Het scoort gewoon hoger dan Goede Tijden, Slechte Tijden. Dat is echt heel bijzonder, echt heel knap. En het scoort ook hoger dan wat Eva daar scoort. Echt een heel bijzondere prestatie."

Dat de serie het zo goed doet valt volgens de specialiste te verklaren door de hunkering naar "het gevoel wat het platteland bij ons oproept." Ze noemt daarbij ook de steekwoorden nuchter en vriendelijk: "Dat pure. Je ziet toch wel - dat zeggen de kijkcijfers ook en de kijker heeft altijd gelijk - dat dat zo is. Dat straalt die serie heel erg uit."

Noaberschap

Nieuws van de Dag-presentatrice Malou Petter speelt die complimenten gelijk door naar de eveneens in de studio aanwezige maker van de serie, Johan Nijenhuis. Hij neemt ze met een glimlach op zijn gezicht in ontvangst en zegt dat ze inderdaad dat gevoel over hebben willen brengen op de kijker. "Dat zit er voor een groot deel in. Maar we zochten ook wel naar het moderne van het platteland."

Hij haalt daarom als voorbeeld de term 'noaberschap' aan die vooral in het noordoosten van Nederland bekend is: het voor elkaar klaarstaan door dik en dun. "Daar zit in de serie wel een moderne twist aan. Een buurvrouw weet zich toch op een lelijke manier aan dat noaberschap te onttrekken", stelt Nijenhuis zonder verder spoilers weg te geven.

Boerenprotesten

Ook doet hij een scriptschrijversboekje open over het ontstaan van Woeste Grond. "De serie ontstond eigenlijk rond de boerenprotesten. Boeren hebben tientallen jaren gedacht: wij dienen het land en daar zijn we trots op. Toen die stikstofcrisis kwam draaide dat in een keer om en waren ze in een keer de bad guys en hadden zij het hele milieuprobleem in Nederland veroorzaakt, leek het wel. Dat was zo'n schokgolf en dat vond ik interessant om daar een serie over te maken."

Nijkamp voegt nog toe dat het gebruik van dialect heel goed gedaan is in de serie: "Dit is heel bijzonder. Niet eerder heeft de NPO zo veel aandacht besteedt aan dialect." Ze vervolgt: "Dialect is in Nederland heel belangrijk. Heel veel mensen spreken een dialect, spreken dat als een moedertaal. Daarom vind ik het bijzonder en extra leuk dat dit zo goed scoort."