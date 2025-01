Elvis Presley zou 90 jaar zijn geworden, Dax (19) houdt zijn muziek in leven

De King of Rock-'n-roll, Elvis Presley, zou woensdag precies 90 jaar zijn geworden. Helaas mocht dat niet zo zijn, want de zanger overleed op 16 augustus 1977 op 42-jarige leeftijd in zijn huis in Memphis. Dat zijn muziek nog steeds populair is, weet de 19-jarige Dax als geen ander. Op 9-jarige leeftijd ontdekte hij de muziek van Elvis voor het eerst, en tien jaar later is hij nog steeds groot fan. "Hij heeft iets wat veel mensen nu nog steeds raakt."

Burning Love, Jailhouse Rock, en Suspicious Minds. Het zijn nummers die veel mensen over de hele wereld spontaan mee kunnen zingen als deze op de radio te horen zijn. Dat geldt ook voor Dax, die zijn liefde voor Elvis omschrijft als een "virus waar je nooit meer vanaf komt."

"Op 9-jarige leeftijd zag ik een Elvis-imitator, en ik was meteen verkocht", vertelt Dax in gesprek met Hart van Nederland. "Toen wilde ik dat ook. Ik ben zijn nummers gaan luisteren en begon ook zelf met zingen." Op TikTok deelt Dax zijn covers van de muziek uit de tijd van 'The King'.

Grote liefde

"Het mooie aan Elvis is dat hij totaal eigen versies maakt van nummers die al bestaan", legt Dax uit. "Hij kan alles zingen, van country tot gospel en van blues tot rock-'n-roll. Hij trekt alle stijlen naar zichzelf." Dat is ook de reden dat de nummers van Elvis nog steeds populair zijn bij het grote publiek. "Hij heeft iets wat mensen nog steeds raakt, ook als ze hem nu pas ontdekken."

Tegenwoordig wordt er nog steeds veel aandacht besteed aan The King of Rock-'n-roll. Zo verscheen er onlangs een documentaire op Netflix over de comeback special in 1968, en won Bouke Scholte in 2023 het SBS-programma The Tribute (Battle of Bands) met de Elvismatters band. "Het is zo bijzonder dat iemand die in 1977 is overleden, en nu 90 jaar zou zijn geworden, nog steeds zoveel teweeg kan brengen", concludeert Dax. "Ook voor mij zal de muziek van Elvis altijd mijn grote liefde blijven."