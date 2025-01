Ex-vriendinnen beschuldigen Tygo Gernandt van mishandeling

Acteur Tygo Gernandt ligt onder vuur na beschuldigingen van mishandeling door twee van zijn ex-vriendinnen. Actrice Dianne van den Eng vertelt in Privé dat zij in 2023 fysiek werd aangevallen door de acteur. Volgens haar heeft hij haar bij de keel gegrepen, tegen een muur geduwd en door een gang gesleurd. Ze beweert eerder aangifte te hebben gedaan, maar zegt dat hij haar probeerde over te halen deze in te trekken. “Daarna heb ik er niets meer over gehoord”, aldus Dianne.

Twee jaar geleden vertelde Tygo Gernandt in de YouTube-serie Open Kaart van Robbert Rodenburg (en in de de video hierboven) vertelt hij over de breuk met Van den Eng.

Naast Dianne doet ook een andere ex-partner, Alexandra Lorenza, in het artikel van Privé haar verhaal. Zij beschuldigt Gernandt eveneens van fysiek geweld. Bovendien meldt een anonieme bron dat de acteur zou zijn ontslagen van zijn rol in de populaire serie Flikken Maastricht vanwege grensoverschrijdend gedrag.

Ontkennen

Tygo Gernandt ontkent de aantijgingen en zegt “verbaasd en teleurgesteld” te zijn. Verder wil hij niet inhoudelijk op de zaak ingaan, aldus een verklaring aan Privé. Tot nu toe heeft hij geen uitgebreidere reacties gegeven of verdere stappen ondernomen.

Begin 2023 kwam de relatie tussen Tygo en zijn 24 jaar jongere vriendin Dianne tot een eind, na een relatie van minder dan een jaar. Hij claimde na de breuk echter weer bij elkaar te zijn gekomen met Dianne, maar de actrice wist daar zelf niets van af, onthulde ze vorige zomer. "We zijn juist definitief uit elkaar. Ik was echt verbaasd door wat hij zei. Er is nogal veel gebeurd in onze relatie. Het werkt gewoon niet", aldus Dianne in weekblad Weekend.

ANP