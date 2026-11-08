Jeugdtrauma Karbonkel blijft voorgoed in Beeld & Geluid na enorme belangstelling

Goed nieuws voor iedereen die vroeger nachtmerries kreeg van Karbonkel. De beruchte pop uit de kinderserie Ik Mik Loreland krijgt een vaste plek in het mediamuseum van Beeld & Geluid in Hilversum. Door het grote succes van de tijdelijke Karbonkel Experience is besloten dat het griezelige personage ook na zondag te bewonderen blijft.

De afgelopen vier weken bezochten ruim 25.000 mensen het museum. Daarmee was het de drukst bezochte maand sinds de heropening in februari 2023. Volgens Beeld & Geluid is dat vooral te danken aan de Karbonkel Experience, een kleine tentoonstelling waarin bezoekers oog in oog konden staan met de onlangs gerestaureerde pop.

'Een helende ervaring'

"We hebben ontzettend veel mooie reacties gekregen van bezoekers", vertelt museummanager Arjen Pas. "Veel van hen omschreven de ontmoeting met Karbonkel als een helende ervaring: eindelijk konden ze oog in oog staan met het personage dat hen vroeger de stuipen op het lijf joeg. We zijn blij dat we Karbonkel nu blijvend kunnen tonen aan de bezoekers van ons mediamuseum."

Karbonkel werd in de jaren negentig bekend door het educatieve kinderprogramma Ik Mik Loreland, waarmee kinderen leerden lezen. Zijn dreigende plannen om hoofdpersonage Mik te "plagen, dwarszitten en tegenhouden" bezorgden veel jonge kijkers slapeloze nachten.

Wie de serie opnieuw wil bekijken, kan sinds deze week ook terecht in De Schatkamer, het online media-archief van Beeld & Geluid.