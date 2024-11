In badjas gehulde thuiswinnaar Miljoenenjacht geeft iets te veel prijs

Het was waarschijnlijk een bittere pil voor de winnaar van Miljoenenjacht zondagavond. Door het openen van één koffer ging hij niet met 206.000 euro, maar met 44.000 euro naar huis. Maar dat maakte voor de thuiswinnaars weinig uit: het stel was namelijk in complete extase toen Winston Gerschtanowitz voor de deur stond. De man was zelfs zo overrompeld dat zijn broek – of in dit geval zijn badjas – ervan afzakte.

Het stel uit Noord-Friesland lag duidelijk al in bed toen de deurbel ging. Het had er alle schijn van dat ze in alle haast hun badjassen hadden aangetrokken om Winston binnen te kunnen laten. De filmploeg was meer dan welkom en dus belandde de presentator bij het Friese stel op de bank, waar vooral één ding de kijkers in het oog sprong.

'Is dat nou zijn been of...?'

Het was niet eens de enorme zwart-witfoto van een trein op de achtergrond die de aandacht trok, maar de ochtendjas van de opgewekte winnaar, die weinig meer aan de verbeelding overliet. "Is dat nou zijn been of...?", zal het in menig woonkamer geklonken hebben.

Op X vlogen de woordgrapjes je in ieder geval om de oren: "De miljoenenknaller van Frits was ook in beeld". schrijft kijker Jeroen. En ook Kevin doet nog een duit in het zakje: "De zak van Sinterklaas is nog vroeger dit jaar".

Gelukkig greep Winston in en kon het stel het mooie bedrag glunderend in ontvangst nemen, waarna de Fries badjas-gate al snel vergeten leek te zijn.