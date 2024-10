Anouk in tranen bij zien woning in Steenrijk, Straatarm: 'Ik vind het heel erg'

Jan is rijk geworden door de verkoop van auto-onderdelen en geniet samen met zijn vrouw Anouk van hun luxeleven. Zoon Javey krijgt alles wat zijn hartje begeert. Dat is wel anders bij de dochter van Saskia. De werkloze moeder zou willen dat ze eens een keer geen 'nee' hoefde te zeggen tegen Ruby (5). Het schrille contrast tussen de gezinnen zorgt woensdagavond in het SBS-programma Steenrijk, Straatarm voor hoogoplopende emoties.

Saskia woont met Ruby in een kleine sociale huurwoning in Zwijndrecht. Door gezondheidsproblemen kan ze niet werken. Ze moeten rondkomen van 85 euro per week. Dat zij ineens voor een week niet elk dubbeltje moeten omdraaien, maakt ze dolgelukkig. "Het is heerlijk om eindelijk overal 'ja' op te kunnen zeggen tegen je kind", zegt Saskia.

Tranen

De situatie van Saskia en Ruby maakt Jan en Anouk sprakeloos. Zij geven zo'n 3000 euro per week uit aan van alles en nog wat. Ze hebben een meterslange bank, een enorme tv en een jacuzzi in de tuin.

Op het moment dat ze zien in wat voor huis Saskia met haar dochtertje woont, houdt Anouk het niet droog. Zij en haar man komen terecht in een voor hen klein huis waar geen eettafel in de kamer staat en waar de vloer kapot is. "Ik vind het heel erg", zegt Anouk. "Er zijn geen opslagplekjes. En waar laat je je kleren?" Ook Jan weet niet wat hij ziet: "Het is raar als je zo moet leven. Zo vol en rommelig. Je mist een eettafel, dus eigenlijk eet je op de bank nu."

Weten Jan en Anouk zich te redden met slechts een fractie van hun gebruikelijke weekbudget? Je ziet het in de aflevering hieronder: