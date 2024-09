Arm gezin uit Steenrijk, Straatarm reist voor het eerst met het vliegtuig: 'Dromen komen uit'

Woensdagavond startte het nieuwe seizoen van het SBS-programma Steenrijk, Straatarm. In de nieuwste aflevering staan er wederom twee uitersten tegenover elkaar. Het gezin van Jonathan en Iris dat naar Curaçao is geëmigreerd verruilt hun villa voor de kleine flat in Gouda van Lianne en haar 10-jarige dochter Senna.

De ruil tussen twee werelden en tijdzones, zorgt dat de droom van Lianne en Senna uitkomt. Nadat de eerste vliegtuigen zijn gespot en de bestemming bekend is, gaan moeder en dochter voor het eerst een vliegreis maken. Een reis die normaal ondenkbaar is voor de twee.

Vanwege gezondheidsproblemen kan Lianne niet werken en moet ze rondkomen van 70 euro per week. Alle spullen in hun flat hebben ze gekregen. "Schoenen, broeken, bh's. Alles wat je ziet. Ik heb zelf niks", vertelt Lianne geëmotioneerd.

Senna heeft zelf ook een leer- en ontwikkelingsachterstand. De band tussen moeder en dochter is ontzettend sterk, ondanks alle tegenslag en gezondheidsproblemen. Ze vinden het geluk in kleine dingen, met de reis als kers op de taart.

Statiegeldblikjes

Lianne en haar dochter regelmatig op zoek naar statiegeldblikjes om het budget aan te vullen. Na de aankomst in Gouda gaan ook Jonathan, Iris en kinderen op zoek naar statiegeld. Een groot contrast met de schoonmaker, tuinman en ander personeel dat normaal in Curaçao alle klusjes doet.

Toch weten Jonathan en Iris ook hoe het is om met minder te leven. Door de coronacrisis moesten ze hun sportschool sluiten en hadden ze een schuld van 60.000 euro opgebouwd. Hierna besloten ze het roer om te gooien en naar Curaçao te verhuizen. "Het waren toen spannende tijden. Het is nu fijn om aan de kinderen te laten zien hoe het aan de andere kant is en dat het niet allemaal vanzelfsprekend is."