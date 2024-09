Arm gezin Steenrijk, Straatarm shopt voor honderden euro's: 'Fijn dat je zomaar iets uit het rek kan pakken'

In de nieuwe aflevering van het SBS-programma Steenrijk, Straatarm staan opnieuw twee uitersten tegenover elkaar. Claudia en haar dochter Aaliyah verruilen een week lang hun luxe villa op Ibiza voor de woning van Angela en haar zoons Cendjero en Mendjo in Helmond.

Het verschil tussen de twee gezinnen is groot. Claudia en Aaliyah genieten volop van het mediterrane leven op Ibiza. Claudia heeft ook nog een luxe woonboot in Amsterdam en een goedlopend zorgbedrijf. Aaliyah heeft een eigen kledinglijn en is begonnen als DJ.

Een groot contrast met het leven van Angela en haar zoons. Zij moeten rondkomen van honderd euro per week. Angela werd mishandeld door haar ex-partners, kwam in aanraking met drank en drugs en belandde in de schulden. Haar zoons werden uit huis geplaatst. Inmiddels is ze vijf jaar clean, heeft ze haar schulden afgelost en zijn haar kinderen weer thuis.

Nieuwe kleren

Angela hoeft deze week niet op het budget te letten en wil haar zoons verwennen met nieuwe kleren. Bij het shoppen maakt eindelijk het prijskaartje niet meer uit, dus gaat het gezin los. "70 euro voor een broek. Nu kan het!"

Voor de nieuwe schoenen, trainingspakken, sokken en petten, moet Angela uiteindelijk 951 euro afrekenen. Angela vindt dat toch wel spannend. "Maar het voelt heerlijk om de portemonnee open te doen en geld kunnen neerleggen zonder er bij na te denken." Voor haar zoons voelt de shopsessie ook onwerkelijk. "We zijn het niet gewend, het is veel meer geld dan dat we normaal doen."

Koopjeshoek

Het contrast is groot met het budget waar Claudia en Aaliyah moet rondkomen. Zij hebben 50 euro voor de weekboodschappen. In de supermarkt komen ze er al snel achter dat producten die ze normaal gewoon kunnen kopen, nu veel te duur zijn. "Je kan gewoon geen vis eten als je een laag budget hebt. Bizar."

De twee hebben het boodschappen doen totaal onderschat. "Een beetje naïef misschien, maar ik dacht wel dat we alles konden kopen wat we nodig hadden." Het wordt de koopjeshoek in plaats van een vis. Als je gezond wil eten, red je het gewoon niet met dit budget."