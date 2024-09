Leven zonder geld wennen voor Nick en Denise: 'Als wij eten bestellen is dat 2 keer hun weekbudget'

In de nieuwe aflevering van Steenrijk, Straatarm wisselen de rijke Nick en Denise van woning met moeder Chantal.

Ondernemers Nick en Denise bezitten een woonboerderij in Ouderkerk aan de Amstel, maar vliegen als het even kan naar hun luxe nieuwbouwvilla aan de Spaanse Costa Blanca. Samen met hun kinderen James-Dean en Bobbi-Jolie geniet het stel van het jetset-leven aan de Spaanse Costa.

Voor alleenstaande moeder Chantal uit het Gelderse Pannerden is het leven iets minder fortuinlijk. Door meerdere tegenslagen belandt ze met drie kinderen en hoogzwanger van de vierde in een tentje op de camping.

Weekbudget

Chantal en haar kinderen kunnen hun geluk niet op als ze hun weekbudget in bankbiljetten hebben uitgerekend. "2500 euro! Dat is toch wel echt, echt veel." Als ze dit geld in het echt had, zou ze het wel weten. "Dan zou ik hun kamer afmaken", wijst ze naar haar zoon en dochter.

Voor Nick en Denise duurt het tellen minder lang. "Hoeveel is het, 70 euro?! Dat is héél erg weinig." Nick vraagt voor de zekerheid: "Kijk nog eens, misschien zit er nog wat in?" Maar nee. "Als wij eten bestellen voor het dubbele, omdat er twee mensen bij ons komen eten... Dat is voor twee weken hun budget."

Hoe zal het Nick en Denise vergaan nu ze plotseling elk dubbeltje moeten omdraaien? En is de spaarzame Chantal überhaupt wel in staat om van haar plotseling vergaarde rijkdom te genieten? Bekijk het in de nieuwe aflevering van Steenrijk, Straatarm.

