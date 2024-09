Arm gezin Steenrijk, Straatarm voor het eerst luxe uiteten: 'Mam, mag ik ook een bijgerecht?'

In de nieuwe aflevering van het SBS-programma Steenrijk, Straatarm staan opnieuw twee uitersten tegenover elkaar. Moeder Elisabeth en haar kinderen Luna en Oliwier uit Gouda ruilen voor een week met de Vlaamse ondernemers Christine en Nihat die op Kreta wonen.

Moeder Elisabeth zag een rooskleurig leven voor zich toen ze negentien jaar geleden vanuit Polen naar Nederland kwam. Al snel kreeg ze echter tegenslag na tegenslag te verduren. Haar schoonmaakbedrijf ging failliet, haar partner overleed en de financiële problemen stapelden zich op. Toch geeft ze niet op. De alleenstaande moeder volgt momenteel een opleiding om haar leven een positieve draai te geven.

'Jullie mogen alles'

Elisabeth en de kinderen hoeven een week lang niet elk dubbeltje om te draaien. Ze vertrekken voor een week naar Kreta, waar ze verblijven in het luxe huis van de Vlaamse ondernemers Christine en Nihat. Daar gaan ze met z'n drieën uitgebreid uit eten op de boulevard. Geld is geen probleem, al is dat wel even wennen voor de kinderen. "Mag ik dan ook een bijgerecht?", vraagt zoon Oliwier aarzelend nadat hij net heeft gevraagd of hij een steak van 35 euro mag. "Ik ga vandaag nergens nee op zeggen", antwoordt moeder Elisabeth. "Jullie mogen alles."

Het gezin geniet zichtbaar van al het lekkere eten wat ze voorgeschoteld krijgen. "Dit hebben we nog nooit gekregen", zegt dochter Luna terwijl ze met grote ogen naar het eten kijkt. "Dit is veel beter dan thuis." Maar het is ook wel een stuk duurder dan wat ze normaal thuis te besteden hebben. Het diner kost hen bijna honderdvijftig euro. Dat zou normaal veel te duur zijn voor het gezin, dat beseft moeder Elisabeth ook: "Dit is echt heel veel. Maar we hebben enorm genoten, een echte luxe avond gehad."

Zichtbaar geëmotioneerd

Ondertussen zitten de Vlaamse ondernemers Christine en Nihat in Gouda waar ze rond moeten komen van een veel kleiner budget dan ze normaal gewend zijn. Bij aankomst leest Christine de brief voor die moeder Elisabeth voor hen heeft achtergelaten. "Twee pubers delen een slaapkamer. Het is soms pittig als alleenstaande moeder."

De brief raakt Christine zichtbaar. "Ik kan mij niet voorstellen om er alleen voor te moeten staan." Het ligt volgens Nihat ook extra gevoelig omdat hij en zijn vrouw heel close zijn. "Ik heb ook een heel lange tijd alleen geleefd. Daarom raakt dit mij zo."