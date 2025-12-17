Geen commentaar van Cornald Maas tijdens Eurovisie Songfestival 2026

Cornald Maas zal volgend jaar niet het commentaar verzorgen tijdens het Eurovisie Songfestival. AVROTROS, de omroep waarvoor Maas normaal gesproken commentaar geeft, neemt in 2026 niet deel aan het evenement en zendt het ook niet uit.

"Nu AVROTROS niet deelneemt en het evenement niet uitzendt, vinden wij het niet passend dat een AVROTROS-presentator het commentaar eventueel zou verzorgen," zegt de omroep. AVROTROS boycot het songfestival in 2026 uit protest tegen de deelname van Israël, vanwege het menselijke leed in Gaza, de onderdrukking van persvrijheid en inmenging van de Israëlische regering bij de editie van vorig jaar.

Terugkeer 2027

Maas verzorgt sinds 2004, met uitzondering van 2011 tot 2013, het commentaar bij het songfestival. Over een mogelijke terugkeer in 2027 zegt hij: "Ik kijk uit naar de volgende editie en zal dan met plezier verslag doen, hopelijk in rustiger vaarwater."

AVROTROS besloot eerder niet deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival in 2026. Hoe Nederland daar op reageert, zie je in de onderstaande video:

1:50 Nederland gaat volgend jaar niet naar Eurovisie Songfestival

De NPO heeft de NOS en NTR gevraagd de uitzendingen van het festival over te nemen. Wie het commentaar gaat verzorgen, is nog niet bekend.