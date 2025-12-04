Volg Hart van Nederland
Ook andere landen boycotten Songfestival om deelname Israël

Vandaag, 20:18

Na Nederland hebben verschillende landen besloten volgend jaar niet deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival. Spanje, Ierland en Slovenië trekken zich allemaal terug nu Israël niet wordt uitgesloten. Dat maken de verantwoordelijke omroepen donderdagavond bekend.

De European Broadcasting Union heeft donderdag tijdens een algemene ledenvergadering besloten dat Israël in 2026 kan deelnemen. Dat meldt AVROTROS. Naar aanleiding van die beslissing, besloot de Nederlandse omroep niet mee te doen aan de competitie.

Meerdere landen volgen dat besluit. José Pablo López, voorzitter van de Spaanse omroep RTVE, stelt dat de EBU een organisatie is geworden die wordt beïnvloed door politieke en commerciële belangen. De beslissing om Israël niet uit te sluiten, vergroot het wantrouwen van de omroep in organisatie van het Songfestival. Spanje is onderdeel van de zogenoemde Big Five en is een van de grootste geldschieters van het evenement.

Aanpassingen onvoldoende

De Vlaamse omroep VRT zegt de uitkomst om Israël te laten deelnemen te betreuren. "Hoewel we de aanpassingen aan het stemreglement en de jurering van het songfestival verwelkomen, willen we wel benadrukken dat de essentie van de discussie niet de stemprocedures betreft, en betreuren we dat de EBU niet meer doet om het verbindende karakter van het liedjesfestival te herstellen."

Of België het songfestival ook boycot, is niet aan de VRT. In België wordt het festival om en om door de VRT en de Franstalige omroep RTBF uitgezonden. In 2026 is RTBF aan de beurt. IJsland, dat ook dreigt met een boycot, beslist later over deelname.

