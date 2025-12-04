Nederland volgend jaar niet naar Eurovisie Songfestival

AVROTROS heeft besloten niet deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival in 2026. Dat maakt de omroep donderdagavond bekend. Volgens de AVROTROS is deelname onder de huidige omstandigheden niet te verenigen is met de publieke waarden die voor de omroep essentieel zijn.

Nederland gaat volgend jaar voor het eerst sinds 2002 niet naar het Eurovisie Songfestival. AVROTROS heeft de beslissing genomen in nauwe afstemming met de NPO. Daarnaast heeft de omroep contact gehad met onder andere de Israëlische ambassadeur, Amnesty International, de EBU, Europese omroepen en interne organen zoals de Verenigingsraad en de Raad van Toezicht. Ook hebben ze gesproken met duizenden Songfestivalliefhebbers.

De eerdere bekendmaking van een mogelijke boycot van het Eurovisie Songfestival als Israël meedoet, leidde tot felle reacties:

2:17 AVROTROS dreigt met boycot Songfestival als Israël meedoet

AVROTROS wijst op het humanitaire leed in Gaza, de onderdrukking van persvrijheid en politieke inmenging tijdens de vorige editie van het Songfestival. De omroep vindt dat deelname van de Israëlische omroep KAN daardoor niet langer past binnen van de verantwoordelijkheid als publieke omroep en is een grens bereikt.

De EBU erkende dat er vorig jaar politieke inmenging was en kondigde maatregelen aan, maar stond Israël voor 2026 wel deelname toe. Volgens AVROTROS blijven zorgen over neutraliteit bestaan.

'Geen gemakkelijk besluit'

Volgens AVROTROS-directeur Taco Zimmerman was het geen gemakkelijk besluit. "We zijn niet over één nacht ijs zijn gegaan. Het Songfestival is heel waardevol voor ons. Cultuur verbindt, maar niet ten koste van alles. Dat wat er het afgelopen jaar is gebeurd, raakt aan onze grenzen."

Zimmerman zegt dat universele waarden als menselijkheid en vrije pers geschonden. "Daarnaast toonde de politieke inmenging van vorig jaar aan dat de onafhankelijkheid en het verbindende karakter van het Songfestival niet langer vanzelfsprekend is. Wij kiezen vóór de kernwaarden van AVROTROS en hebben als publieke omroep de verantwoordelijkheid om aan deze waarden trouw te blijven, ook wanneer dat ingewikkeld of kwetsbaar is."

Vier keer afwezig

In zeventig jaar Eurovisie Songfestival was Nederland pas vier keer eerder afwezig. De laatste keer was in 2002 vanwege een te slecht resultaat een jaar eerder. Datzelfde gebeurde in 1995. In 1985 en 1991 was Nederland er niet bij omdat de finale samenviel met Dodenherdenking.

AVROTROS zal het Songfestival in 2026 ook niet uitzenden. De NPO zorgt ervoor dat het evenement beschikbaar blijft voor Nederlandse kijkers.