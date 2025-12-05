Songfestival ondanks boycot AVROTROS gewoon te zien bij NPO

Ondanks het besluit van AVROTROS dat Nederland volgend jaar niet meedoet aan het songfestival, is het liedjesfestijn wel gewoon te zien bij de publieke omroep. De NPO heeft NOS Evenementen en de NTR gevraagd de uitzending te verzorgen. Die zijn na "uitvoerig beraad" tot het besluit gekomen aan die wens te voldoen.

AVROTROS ziet volgend jaar af van deelname aan het Eurovisie Songfestival omdat Israël mee mag blijven doen. De zangcompetitie, deze keer gehouden in Wenen, viert dan een jubileum. Het is namelijk de 70e editie. Israël is in opspraak vanwege de situatie in Gaza.

Donderdag werd besloten dat het land toch mee mag doen, tegen de wens van diverse andere deelnemende landen in. Naast Nederland doen nu ook Spanje, Slovenië en Ierland niet meer mee. IJsland was eerder ook al stellig over Israëlische deelname, maar heeft nog niet officieel bekendgemaakt wel of niet aanwezig te zullen zijn. Waarschijnlijk neemt dat land woensdag 10 december een besluit.

Niet heen, wel te zien

Het songfestival gaat komend jaar wel te zien zijn op de Nederlandse tv. "De NPO heeft NOS Evenementen en de NTR gevraagd om de uitzendingen van het Songfestival in mei volgend jaar te verzorgen", laat de NPO weten. "NOS Evenementen en de NTR vinden de uitzending van dit internationale evenement passend bij hun wettelijke taken en hebben na uitvoerig beraad besloten de handen ineen te slaan voor deze uitzendingen om vanuit hun onafhankelijke en neutrale rol op journalistieke wijze verslag te doen van deze culturele gebeurtenis."

Hoe die uitzending er precies uit gaat zien is nog niet bekend, details daarover volgen in het voorjaar. In tegenstelling tot Nederland heeft Spanje bekendgemaakt helemaal geen uitzending te zullen verzorgen. Het songfestival zal in 2026 gehouden worden in het Oostenrijkse Wenen op 12, 14 (halve finales) en 16 mei (finale).