Eurovisie-baas hoopt dat Nederland in 2027 weer meedoet

Martin Green, de directeur van het Eurovisie Songfestival, hoopt dat Nederland en de andere landen die dit jaar afhaken in 2027 weer meedoen met het liedjesfestijn. Dat zei Green donderdagavond in een kort interview met Eurovision News.

"Ik hoop dat de omroepen die er niet bij zijn in 2027 terugkeren", aldus Green. De EBU besloot na een stemming donderdag dat Israël weer mag meedoen, ondanks kritiek op de oorlog in Gaza en de manier waarop de Israëlische overheid zich schuldig zou maken aan "politieke inmenging".

Volgens Green was de bijeenkomst met alle landen een "eerlijk en ontroerend debat. Maar de uitkomst was dat Eurovision geen politiek podium is. Het zijn geen regeringen die meedoen, maar omroepen en artiesten."

De directeur van het Eurovisie Songfestival zegt wel dat "niemand niet geraakt kan worden door wat er in het Midden-Oosten gebeurt. En ik heb respect voor de leden die daar erg gepassioneerd over zijn. Maar er zijn 35 landen die wel meedoen."