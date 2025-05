Claude dendert top 3 binnen bij wedkantoren

De winkansen voor zanger Claude lijken steeds meer toe te nemen. Na de halve finale van het Eurovisie Songfestival is de Nederlandse inzending naar plek 3 bij de bookmakers gestegen. Eerder op woensdag stond hij nog op plek 4, na een plek 5 afgelopen week.

Op plek 1 en 2 zijn nog steeds Zweden en Oostenrijk te vinden.

De winkansen van Claude met het nummer C'est la vie staan nu op 6 procent. Ook de winkansen van Frankrijk, op plek 4, staan op 6 procent.

Afgelopen week was er juist steeds minder vertrouwen in Claude. Na zijn eerste repetities daalden zijn kansen van 6 naar 3 procent. Nu hij door is naar de finale komende zaterdag, maakt de zanger weer een opmars.

De bookmakers denken dus dat de strijd om de winst vooral tussen Zweden en Oostenrijk zal gaan. Die hebben een winkans van respectievelijk 39 en 23 procent.

Donderdag nemen nog eens zestien landen het tegen elkaar op voor die tien laatste plekjes in de finale. Dan kan er weer van alles veranderen. De meest representatieve weergave van alle kansmakers bij de bookmakers, zien we dus pas deze vrijdag.