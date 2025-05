Claude maakt sprong bij wedkantoren na halve finale

De wedkantoren zien in Claude een goede outsider voor de winst op het Eurovisie Songfestival in Basel. Woensdag, een dag na de eerste halve finale waarin de Nederlander een finaleticket bemachtigde, stijgen zijn winkansen weer naar 6 procent. Dat is goed voor een vierde plek bij de bookmakers.

Claude vindt het "ongelooflijk" dat hij zaterdag in de finale van het Eurovisie Songfestival in Basel staat. Hij reageerde dolblij na afloop van de eerste halve finale. Zo is te zien in de video hierboven.

Afgelopen week was er juist steeds minder vertrouwen in Claude. Na zijn eerste repetities daalden zijn kansen van 6 naar 3 procent. Nu hij door is, maakt de zanger weer een opmars.

Kanshebbers

De bookmakers denken dat de strijd om de winst vooral tussen Zweden en Oostenrijk zal gaan. Die hebben een winkans van respectievelijk 41 en 22 procent. Frankrijk staat op de derde plaats met 6 procent.

ANP