Dit is waarom Claude ineens weer volop meedoet om winst op Songfestival

Claude staat op de vierde plek bij de wedkantoren. Een welkome verandering na een daling in de ranking voorafgaand aan de eerste halve finale. Dit is hoe hoog de kansen van Claude en zijn concurrentie nu worden ingeschat, en hoe dat wedden voor de winst überhaupt in zijn werk gaat.

De wedkantoren hebben het regelmatig bij het juiste eind wat betreft de voorspellingen en kans-inschattingen rondom Eurovisie. Maar hoe zit dat? Is het niet gewoon puur gokwerk?

Wedkantoren werken met kansen, in het Engels 'odds' genoemd, een manier om de waarschijnlijkheid van een bepaald resultaat weer te geven. Odds geven aan hoeveel keer je inleg terug krijgt als je de juiste keuze maakt. Er zijn verschillende manieren om dezelfde odds weer te geven. Zo kan je bijvoorbeeld '2' of '16' zien, wat betekent dat je in deze gevallen respectievelijk 2 of 16 keer je inleg terugkrijgt. Maar op sommige websites staat het als '1/2' of '1/16', maar dat betekent dan hetzelfde.

Hoe lager de odd, hoe groter de kans dat de artiest wint. Andersom geldt dat hoe hoger de odd, hoe kleiner de winkans wordt geschat. Deze odds bij het Eurovisie Songfestival worden berekend op basis van een aantal factoren: eerdere prestaties, de kwaliteit van het nummer, de zang, het imago van de artiest, maar ook trends of publieke voorkeuren. Bookmakers nemen ook statistieken en het gedrag van andere wedkantoren mee in hun berekeningen.

Dus gokwerk is het zeker, maar wel op basis van logische redenering. Voor deze momentopname kijken we naar de procentuele kansen per land, een duidelijkere en meer overzichtelijke weergave van de odds.

Winkansen

Op het gebied van winkansen bleef Claude deze maand vrij stabiel op de vierde of vijfde plek staan. Daar kwam verandering in toen beelden van de generale repetities van verschillende artiesten via sociale media werden gelekt. Claude zong niet helemaal zuiver en moest van 10 tot en met 12 mei genoegen nemen met de zevende plek.

Dinsdag, voorafgaand aan de eerste halve finale, stond hij op plekje nummer zes. Op het moment van schrijven staat hij waar Israël eerst stond, terug op de vierde plek met een winkans van 6%. België stond op de vijfde plek, maar viel tijdens de eerste halve finale onverwacht af.

Alleen de kansen van Zweden, Oostenrijk en Frankrijk worden beter geschat. Zij hebben een winkans van 41 procent, 22 procent en 6 procent respectievelijk. Als het aan de wedkantoren ligt, zal Nederland dus vooral Frankrijk moeten overtreffen voor een plekje in de top drie. Frankrijk is een 'big five' land en kwalificeert daarmee sowieso voor de finale, donderdag is het dus vooral nog aan Oostenrijk om te bewijzen dat ze de tweede plek waardig zijn.

Top vijf kansen

Dan zijn er nog de kansen die de landen hebben om, in ieder geval, in de top 5 te eindigen. Ook daarvoor geven wedkantoren Nederland een hoge kans. In onderstaande tabel zie je welke landen de grootste kans gaan hebben om in ieder geval bij de top 5 te eindigen.

Land Kans om in de top vijf te eindigen Zweden 80% Oostenrijk 73% Frankrijk 54% Israël 53% Nederland 52%

Het vertrouwen in Nederland lag op 12 mei nog rond de 40 procent, en is dus sinds de eerste halve finale met twaalf procentpunten gestegen.

Donderdag nemen nog eens zestien landen het tegen elkaar op voor die tien laatste plekjes in de finale. Dan kan er weer van alles veranderen. De meest representatieve weergave van alle kansmakers bij de bookmakers, zien we dus pas deze vrijdag.