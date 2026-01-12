Volg Hart van Nederland
Nederlandse songwriters slaan alarm over lage streaminginkomsten

Vandaag, 20:58

Nederlandse songwriters vinden dat streaminginkomsten eerlijker verdeeld moeten worden. De huidige verdeling is "problematisch" en zorgt ervoor dat ze er in de toekomst niet meer van kunnen leven, waarschuwen auteurs gezamenlijk in het collectief Songrighters NL samen met belangenvereniging BAM! Popauteurs.

"Streaming is voor veel partijen interessant, maar niet voor de schrijvers. Het is eerlijk gezegd schrikbarend. Als je uitgaat van de huidige internationale norm dat er gemiddeld vier schrijvers per song zijn, moet je maar liefst twaalf gouden platen behalen om een minimuminkomen uit streaming te halen", schetst songwriter en zanger Glen Faria als voorbeeld. Dat zijn omgerekend 120 miljoen streams.

Van iedere euro die een consument aan een streamingdienst betaalt, gaat nu maar 8 cent naar songwriters. 45 cent gaat naar labels en artiesten en 5 cent is voor publishers. De rest gaat op aan btw en de streamingdiensten zelf. Songrighters NL en BAM! Popauteurs pleiten voor structurele verandering, maar realiseren zich dat dat veel tijd gaat kosten. Als tussenoplossing stellen ze voor om mee te delen in inkomsten aan de labelkant.

Radiomarkt

"Het is van het grootste belang om songwriters te ondersteunen. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat het beroep van songwriter blijft bestaan", zegt Arriën Molema namens Songrighters NL en BAM! Popauteurs. Volgens hem loont het nu veel meer om liedjes voor de radiomarkt te schrijven, omdat inkomsten uit airplay hoger liggen.

"Als het niet meer loont om muziek te schrijven voor streaming, en er alleen nog geld verdiend kan worden met 'radiohits', dan betekent dit ook dat veel artistieke kwaliteit verloren gaat en muziek meer eenvormig wordt", waarschuwt Molema. "Muzikale diversiteit die de ruimte zou moeten krijgen op streamingdiensten, maar waarbij songwriters niet meer willen investeren in deze songs, omdat ze simpelweg niet genoeg betalen."

