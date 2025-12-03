Spotify Wrapped-gekte barst weer los: sociale media massaal gevuld met lijstjes

Het is weer tijd! Spotify Wrapped overspoelt vanaf woensdag opnieuw de sociale media tijdlijnen. Wat voor de één een moment van trots is op een unieke muzieksmaak, is voor de ander een confrontatie met verborgen guilty pleasures. Maar iedereen die regelmatig naar muziek luistert via de populaire streamingdienst, krijgt te zien welke nummers, artiesten en genres het jaar domineerden.

Je ziet onder meer je vijf meest beluisterde artiesten, het genre dat je het vaakst draaide en het totaal aantal minuten dat je hebt geluisterd. Ook deelt Spotify opvallende weetjes waar je normaal gesproken niet bij stilstaat, zoals hoeveel minuten je dit jaar naar muziek hebt geluisterd.

We luisterden in 2025 ruim 72 procent van de tijd naar Nederlandse muziek. Muziek uit eigen land wint de afgelopen jaar aan populariteit:

Meest beluisterde artiest

Frenna is dit jaar in Nederland de populairste artiest op Spotify, gevolgd door Lil Kleine en Ronnie Flex. Roxy Dekker staat op de zevende plek en is daarmee de meest beluisterde vrouwelijk artiest in Nederland. Haar debuutalbum 'Mama I Made It' voert de lijst met meest geluisterde albums aan.

Het meest gestreamde nummer van 2025 in Nederland is 'Ordinary' van de Amerikaanse Alex Warren. Verder staan zeven Nederlandstalige nummers in de top tien meest beluisterde nummers. Samuel Weltens 'Echte Liefde Is Te Koop' staat op nummer twee, 'ZAAZAA' van Frenna en Shallipopi op nummer drie.

Er staat dus veel muziek van eigen bodem in de toplijsten. Vooral het Hollandse lied steeg afgelopen jaar in populariteit. Na pop, elektronische muziek en hiphop/rap was dit de populairste muziekcategorie in Nederland.

Podcast

De populairste podcast van 2025 is 'Op zoek naar Marlotte' van Zembla. De podcast kwam pas in oktober uit, maar werd massaal gestreamd. Zij onttronen 'Geuze & Gorgels' van Monica en Kaj, die dit jaar op nummer twee staat. 'BROERS met Sam & Rijk' maakt de top drie compleet.

Internationaal

Wereldwijd is er het meest geluisterd naar de rapper en zanger Bad Bunny. Hij was in 2025 populairder dan Taylor Swift en The Weeknd. Het nummer 'Die With A Smile' van Lady Gaga en Bruno Mars werd in 2025 het vaakst gestreamd, gevolgd door 'BIRDS OF A FEATHER' van Billie Eilish en 'APT' van opnieuw Bruno Mars samen met ROSÉ.