Joost Klein kondigt wereldtour aan: 'It's going to be a very Dutch year'

Joost Klein gaat in 2026 op wereldtournee. Vrijdag 19 december om 10.00 uur start de verkoop van de eerste tickets. "It's going to be a very Dutch year", schrijft hij bij zijn bericht op Instagram.

De 28-jarige Nederlandse artiest trapt zijn tour af op 12 februari in Amsterdam. Hij treedt onder andere op in Riga, Mexico, Argentinië en op het Coachella-festival in de VS. De tour eindigt op 8 december 2026 in Perth, Australië.

Hieronder is de officiële aankondiging van de tour te zien:

Populariteit

Vorig jaar haalde Klein wereldwijd het nieuws na zijn diskwalificatie tijdens het Eurovisie Songfestival. Ondanks die gebeurtenis bleef zijn populariteit onverminderd groot, mede dankzij zijn nummer Europapa. Het lied groeide uit tot een enorme hit en was vorig jaar de meest bekeken muziekvideo op YouTube in Nederland.

Daarnaast behaalde Joost Klein met Europapa meer Spotify-streams dan de winnaar van het betreffende Songfestival. In het voorjaar van 2026 is hij bovendien te zien als coach bij The Voice van Vlaanderen.

In het Friese dorp waar Joost vandaan komt, zijn ze maar wat trots op hem. Dat zie je in onderstaande video, die werd uitgezonden vóórdat hij werd gediskwalificeerd tijdens het Eurovisie Songfestival: