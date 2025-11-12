Joost Klein wordt coach The Voice in België

Terwijl de opnames van het nieuwe seizoen van The Voice of Holland net zijn begonnen na jaren afwezigheid, maakt zanger Joost Klein woensdag bekend coach te worden bij onze Zuiderburen. The Voice of Vlaanderen krijgt onze Europapa succesformule in de rode stoel.

"Mijn voetbalcoach schreeuwde altijd tegen me... Raad eens wie nu de coach is", schrijft Joost op zijn Instagram, terwijl hij in de toch wel iconische rode draaistoel zit. Tegen Het Laatste Nieuws zegt de 28-jarige Klein dat hij normaal gesproken altijd nee zegt tegen tv-optredens.

Samen winnen

"Ik zit liever in de studio om mijn eigen kunst te maken. Daar zitten mijn hart en ziel in, ook al ben ik niet de beste zanger. Ik kan niet wachten om de underdog van dit jaar te vinden en samen te winnen."

Lange tijd was er de hoop dat Joost Klein nog een poging zou wagen voor het Songfestival dit jaar, maar dat deed hij uiteindelijk niet:

2:04 Gaat Joost Klein Nederland opnieuw vertegenwoordigen in 2025?

Naast onze eigen Joost zijn in het nieuwe seizoen van The Voice van Vlaanderen ook Koen Wauters, Mathieu Terryn en Laura Tesoro coaches. Wanneer het tv-programma te zien is, is niet bekend. De Nederlandse variant zal in januari 2026 op tv komen.