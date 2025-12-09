Dit is de best bekeken muziekclip op YouTube in 2025

De videoclip van Echte liefde is te koop van Samuel Welten is dit jaar de meest bekeken muziekvideo op YouTube in Nederland. Het nummer, dat in maart werd geüpload, behaalde ruim 5,1 miljoen views. YouTube maakt echter niet bekend hoeveel daarvan uit Nederland kwamen.

Op de tweede plaats staat Ga Dan van Roxy Dekker, met sinds januari 4,3 miljoen weergaven. Nummer drie is C'est la vie van Claude, de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival. Hoewel de officiële video meer dan 9 miljoen keer is bekeken, komt het merendeel van die kijkers uit het buitenland.

Nederlandse muziek wint aan populariteit, bij Nieuws van de Dag zeggen ze daar meer over:

8:01 Nederlandse muziek wint aan populariteit

Veel Nederlanders

De vierde plek is voor Baila de gasolina van Effe Serieus, gevolgd door 100% van Flemming en Mart Hoogkamer op vijf. Daarmee bestaat de volledige top vijf uit Nederlandse artiesten. Ordinary van Alex Warren is op plek zes het eerste buitenlandse lied.

Op de achtste plaats staat ZAAZAA van Frenna en Shallipopi, terwijl Waka van Noano (voetballer Noa Lang) en Emms de top tien afsluiten. In totaal komen zeven van de tien best bekeken clips uit Nederland.

Ook streamingdienst Spotify meldt dat Nederlandse muziek populair is: Nederlandse gebruikers luisterden vorig jaar bijna 2,6 miljoen uur naar muziek, waarvan ruim 72 procent Nederlands was. De meest gestreamde artiesten op Spotify zijn eveneens Nederlands: Frenna, Lil Kleine en Ronnie Flex.