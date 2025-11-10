De Kapotte Kachels eisen terugkeer Dikke Pens op Spotify

Het Brabantse collectief De Kapotte Kachels start een rechtszaak tegen platenlabel Universal, meldt een woordvoerder aan het ANP. De zaak draait om hun carnavalslied Dikke Pens, een parodie op het ABBA-nummer Take a Chance on Me.

Het nummer werd eerder dit jaar van Spotify verwijderd, omdat het volgens de streamingdienst in strijd zou zijn met de auteursrechten.

Nummer terug op Spotify

Met de rechtszaak wil het collectief ervoor zorgen dat Dikke Pens weer online te beluisteren is. "Wij eisen enkel dat ons nummer weer online komt. We hoeven er niks mee te verdienen over de rug van ABBA. Wij gaan dus geen schadeclaim indienen over derving van inkomsten of iets van dien aard. Gewoon die plaat weer in jullie playlisten," schreef De Kapotte Kachels bij hun crowdfundingsactie.

De juridische stappen volgen nadat via de crowdfunding 25.000 euro werd opgehaald, zoals het collectief eerder had aangekondigd. Dit bedrag was een voorwaarde om de rechtszaak te starten.