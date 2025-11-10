Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

De Kapotte Kachels eisen terugkeer Dikke Pens op Spotify

Muziek

Vandaag, 11:45

Link gekopieerd

Het Brabantse collectief De Kapotte Kachels start een rechtszaak tegen platenlabel Universal, meldt een woordvoerder aan het ANP. De zaak draait om hun carnavalslied Dikke Pens, een parodie op het ABBA-nummer Take a Chance on Me.

Het nummer werd eerder dit jaar van Spotify verwijderd, omdat het volgens de streamingdienst in strijd zou zijn met de auteursrechten.

Nummer terug op Spotify

Met de rechtszaak wil het collectief ervoor zorgen dat Dikke Pens weer online te beluisteren is. "Wij eisen enkel dat ons nummer weer online komt. We hoeven er niks mee te verdienen over de rug van ABBA. Wij gaan dus geen schadeclaim indienen over derving van inkomsten of iets van dien aard. Gewoon die plaat weer in jullie playlisten," schreef De Kapotte Kachels bij hun crowdfundingsactie.

De juridische stappen volgen nadat via de crowdfunding 25.000 euro werd opgehaald, zoals het collectief eerder had aangekondigd. Dit bedrag was een voorwaarde om de rechtszaak te starten.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Carnavalsartiesten willen 'Dikke pens' terug online en zamelen geld in voor juridisch gevecht met ABBA
Carnavalsartiesten willen 'Dikke pens' terug online en zamelen geld in voor juridisch gevecht met ABBA
Carnavalskraker verdwijnt van Spotify en Apple Music 'na Zweedse claim'
Carnavalskraker verdwijnt van Spotify en Apple Music 'na Zweedse claim'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.