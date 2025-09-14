Carnavalsartiesten willen 'Dikke pens' terug online en zamelen geld in voor juridisch gevecht met ABBA

Onder de naam 'Free Dikke pens' zijn carnavalsartiesten De Kapotte Kachels en René van Rooij een crowdfundingsactie gestart. Doel van de actie: de juridische strijd aangaan met ABBA om zo hun liedje Dikke pens weer terug te krijgen op online platforms zoals Spotify, Apple Music en Youtube.

Het liedje Dikke pens is gemaakt op de melodie van Take a Chance on Me van ABBA. Toen het carnavalsnummer een hit was geworden, werd het nummer op last van Universal Zweden offline gehaald. Sander Ottens, zanger van De Kapotte Kachels wist eerst niet waarom dat liedje offline werd gehaald.

Maar als snel ontdekte hij dat de dit op last van ABBA is gebeurd. Er zou sprake zijn van een cover. Maar Ottens ontkent dat. "Dit is een parodie, en dat mag gewoon." Maar dat moet dan wel door een rechter bevestigd worden. De artiesten laten het er niet bij zitten en willen hun liedje weer beschikbaar maken voor liefhebbers. Daar is wel 25.000 euro voor nodig. Dat is nu de inzet van een crowdfunding. Zondagavond was er al zo'n 4200 euro binnen.

De muzikanten hopen voor 11 november, de elfde van de elfde, genoeg geld bij elkaar te hebben. Zodat hun nummer over 'body positiviteit' snel weer te beluisteren valt.