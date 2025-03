Carnavalskraker verdwijnt van Spotify en Apple Music 'na Zweedse claim'

Het nummer Dikke Pens van C.V. De Kapotte Kachels en René van Rooij was tijdens carnaval dit jaar een grote hit onder de rivieren. Het nummer werd meer dan een miljoen keer gestreamd, maar is sinds vrijdag niet meer te beluisteren via Spotify en Apple Music. Waarom? Het antwoord komt mogelijk uit Zweden.

Wat waren dit jaar de populairste carnavalsoutfits? Je ziet het in bovenstaande video!

De carnavalskraker, die gebaseerd is op de melodie van Take a Chance on Me van de Zweedse popgroep ABBA, was zo populair dat het de één miljoen streams haalde op Spotify. Maar vlak nadat deze mijlpaal werd bereikt, werd het liedje offline gehaald van zowel Spotify als Apple Music.

Waarom liefhebbers niet meer kunnen luisteren en genieten van Dikke Pens was een aantal dagen onduidelijk, maar Omroep Brabant meldt woensdag dat er een claim ligt om het nummer van Spotify te halen. En die claim komt uit Zweden, waar ABBA mogelijk ook de carnavalsversie van een van hun grootste hits ter gehore hebben gekregen.

Auteurswet

Jop Roeland, van C.V. De Kapotte Kachels, laat aan Omroep Brabant weten het "aan de ene kant wel vet te vinden" dat ABBA mogelijk achter de serieuze claim ligt. "Maar aan de andere kant weet ik niet wat we hier in godsnaam mee moeten", aldus Jop. "We hebben namelijk alles netjes volgens de regels gedaan."

Toch zou het zomaar kunnen dat ABBA in zijn recht staat om de claim in te dienen. Artiesten mogen namelijk niet zomaar een nummer maken op een bestaande melodie van een andere artiest. Een componist mag volgens de Auteurswet een cover verbieden als diegene van mening is dat diens naam schade oploopt of dat het nummer onterecht wordt aangepast.

Het enige wat wij willen is dat ons nummer weer op Spotify te vinden is. Jop Roeland van C.V. De Kapotte Kachels

Mogelijk is ABBA op de hoogte gebracht van het nummer toen deze de één miljoen streams behaalde op Spotify. "Het enige wat wij willen, is dat ons nummer weer op Spotify te vinden is", aldus Jop. "Misschien moeten we met ABBA om tafel, we moeten er samen uitkomen." Maar of ABBA daar ook op zit te wachten, dat is nog maar de vraag.

Het nummer is overigens nog wel via YouTube te beluisteren: