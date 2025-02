ZIEN: lukt het de langste polonaise ter wereld te lopen in Eindhoven?

De TU Eindhoven organiseerde donderdag de langste polonaise ter wereld om het carnavalsweekend in te luiden en de saamhorigheid in de regio te versterken. Het doel was om meer dan 1218 deelnemers te verzamelen, wat het huidige wereldrecord van Ridderkerk moest breken.

Het initiatief, de 'Brainpolonaise', is bedoeld om verbinding te creëren, zowel voor lokale bewoners als internationale kenniswerkers. De International World Records Organisation beoordeelde de poging officieel.

Hart van Nederland was erbij, zo is te zien in bovenstaande video. Maar helaas: geen nieuw wereldrecord! Want er werden donderdag 648 aaneengesloten dansers geteld. En dat is niet genoeg om Ridderkerk te verslaan.