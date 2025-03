7000 frikandelbroodjes verkocht op stations: 'recordcarnaval' voor de NS

Menig feestganger is er nog van aan het bijkomen: carnaval. Maar bij de Nederlandse Spoorwegen (NS) gaat het feestje nog even door. Met grote reizigersaantallen, extra veiligheidsmaatregelen en een gemiddelde verdubbeling in het aantal verkochte frikandelbroodjes wordt er bij de spoorvervoerder gesproken van een 'recordcarnaval'.

De winkels op de carnavalsstations hebben goede zaken gedaan met de carnavalgangers, vooral op de stations Venlo, Maastricht en ’s-Hertogenbosch. Bij de Kiosk en de Albert Heijn to Go op de stations in Limburg en Noord-Brabant waren vooral de frikandelboordjes in trek: daar werden er ruim zevenduizend van verkocht, dubbel zoveel als in een normaal weekend.

Ook cappuccino, koffie, saucijzenbroodjes en worstenbroodjes vlogen over de toonbank. Van de worstenbroodjes zijn er deze week ruim negen keer zo veel verkocht als onder normale omstandigheden.

Foto: NS

Extra maatregelen

Het weekend was met afstand het drukste van de carnavalesperiode voor het vervoersbedrijf, vooral de zaterdag. Op beide dagen trokken de meeste van deze reizigers richting Lampegat in Eindhoven. Ook richting carnavalssteden Oeteldonk, Kielegat en Kruikenstad gingen dit jaar meer mensen met de trein.

Om al dat personenverkeer in goede banen te leiden zijn er door NS extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Op de stations ’s-Hertogenbosch en Breda werden toegangscontroles uitgevoerd, was het station in de avonduren via één ingang te bereiken en werden reizigers op drukke momenten gecontroleerd de trein in geholpen. “En dat werd erg gewaardeerd, merkten we”, zegt Ward van Gils, Manager Sociale Veiligheid bij NS. “Er waren geen mensen in het station die daar niet hoefden te zijn en het was makkelijker om in de trein te stappen.”

Ook het NS-personeel was tevreden met de maatregelen, mede omdat het aantal overlastmeldingen op stations en in treinen daalde met een kwart. “Ook zagen we minder meldingen van vechtpartijen, zakkenrollers en winkeldiefstal. Terwijl het aantal reizigers hoger was dan voorspeld", aldus Van Gils.

Schoonmaak

Al die aankopen en reizigers creëren op hun beurt ook weer een hoop troep. Ook op de schoonmaak werd dus breder ingezet dit jaar. “Ik schat dat er zo’n zes- tot achtduizend vuilniszakken aan troep per dag uit de treinen is gekomen in het zuiden. En dat is flink meer dan normaal", zegt Gary Daly, woordvoerder Coördinatie en Bijsturingscentrum bij schoonmaakbedrijf Vebego.

Een van de treinen was zo vies dat er zeventien vuilniszakken aan troep uit werden gehaald. “Treinen blijven natuurlijk niet in het zuiden, maar gaan ook naar het noorden. Daarom hebben we op strategische plekken extra schoonmakers ingezet om treinen schoon te houden.” Deze schoonmakers waren ook aan het werk in rijdende treinen, ook dat werd gewaardeerd. "Reizigers zijn ook sneller geneigd het afval niet in de trein achter te laten als ze de schoonmakers zien. En dat is natuurlijk erg fijn", aldus Daly.