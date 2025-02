Stiekeme roker in treintoilet laat brandalarm afgaan en legt treinverkeer plat

Tussen Schiphol Airport en Rotterdam Centraal op het traject van de hogesnelheidslijn (hsl) is woensdagavond de treindienst enige tijd verstoord geweest, meldt NS. De oorzaak was dat iemand aan het roken was in het toilet van een trein, waardoor het alarm afging.

In bovenstaande video zie je welke ergernissen in het openbaar vervoer de meeste Nederlanders op de zenuwen werken – van luid bellen tot asociaal gedrag.

"Als het brandalarm afgaat dan stopt de trein", aldus een woordvoerster. Ze zegt dat de trein na tien minuten de reis kon hervatten en een kwartier vertraging opliep. Treinen erachter liepen ook vertraging op, bijvoorbeeld doordat ze moesten omrijden.

Inmiddels zou het treinverkeer geen hinder meer ondervinden van het incident op het traject, stelt ze.

ANP