Hoogzwangere vrouw verliest peuter (2) in trein, jochie maakt flinke reis

Een hoogzwangere moeder heeft woensdag een angstig moment beleefd toen haar 2-jarige zoontje alleen achterbleef in een vertrekkende trein op het station van Helmond. De paniek sloeg toe toen de trein vertrok en haar zoontje nog aan boord was.

Rond 10.40 uur ontving de politie een melding van een moeder die in paniek was omdat haar zoontje nog in de trein zat. Ze kon door haar zwangerschap niet snel genoeg handelen om alles uit de trein te halen. De meldkamer schakelde direct de NS in, en niet veel later vond een conducteur het jongetje veilig in de trein, in het gezelschap van twee vrouwen die zich over hem hadden ontfermd.

Opvrolijken

De trein stopte eerst bij station Blerick, waar collega's van de Limburgse politie het jongetje opvingen. Een afgesproken ontmoeting halverwege de rit zorgde ervoor dat de peuter snel weer op weg was naar Helmond. Ondanks zijn verdriet kon de politie hem tijdens de rit opvrolijken, waardoor hij bij aankomst een lachend gezicht had.

Bij het station van Helmond volgde de hereniging met zijn moeder, die opgelucht en dankbaar haar zoontje weer in de armen kon sluiten.