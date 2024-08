And after all: Oasis keert terug en fans zijn door dolle heen

Wie heeft niet tot treurens toe 'maybeeeeeeeee' meegeblèrd, onder begeleiding van een akoestische gitaar en een knisperend kampvuurtje? Het nummer Wonderwall en de andere hits van Oasis zijn dinsdag vaker dan ooit afgespeeld, want de legendarische Britpop-band komt weer bij elkaar. Ze gaan in 2025 zelfs optreden. Nederlandse fans zijn door dolle heen.

De Utrechtse megafan Lars kan het niet geloven. "Heel de dag gaat het bij mij al nergens anders over", vertelt hij enthousiast aan Hart van Nederland. Hij ontdekte de band pas in 2010, een jaar nadat ze uit elkaar gingen. "Dus dat ik nu de kans heb om ze samen live te zien, in hun thuisland... dat zou echt de ultieme belevenis zijn."

Geruchten over een terugkeer hoorde Lars wel vaker, dus was hij niet meteen overtuigd. "Maar toen zowel Liam, Noel als het officiële Instagram-account van Oasis een aankondiging plaatsten, kon het maar één ding betekenen. Ik leefde helemaal op, kon er niet van slapen. Echt waanzinnig."

Spannend

Ook de Urker Oasis-tribute band met de pakkende naam Retroasis is in jubelstemming. Jelle Kramer, een van de vier bandleden, heeft de cd-boxen alweer uit de kast gepakt. En de denkbeeldige slaapzak die ernaast lag ook, om alvast voor het even denkbeeldige postkantoor te gaan liggen voor kaartjes.

Jelle was snel verkocht door de muziek van de band en voor hem was Noel Gallagher de reden om gitaar te leren spelen. "Ik was er vroeg bij en heb ze nog een keer of tien gezien samen. In Den Bosch, maar ook in Frankrijk, Düsseldorf en Manchester." Jelle hoopt de nieuwe concertreeks ook weer bij te wonen.

Het bemachtigen van kaarten wordt ook voor Lars nog even spannend: "Ik ben pas gerust als ik de tickets in mijn inbox zie zitten. We gaan zoveel mogelijk mensen inschakelen en alle beschikbare apparaten gebruiken. Ik kijk er al zo lang naar uit, het moet gewoon lukken."

De kaartverkoop begint zaterdag. Oasis zal in eerste instantie alleen in het Verenigd Koninkrijk optreden, in vijf verschillende steden in totaal dertien keer om precies te zijn.