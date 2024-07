BN'ers in clips, tv-optredens en in de krant: Bruin (25) hard op weg om ster te worden

Ineens staat hij in de kranten, komt hij op tv en is donderdagavond zijn EP gepresenteerd in de Melkweg. Zijn nummer Love Dames is tegelijkertijd al te vinden op de streamingplatforms. We hebben het hier over Bruin Parry, oftewel Bruin Jackson. De sympathieke en kunstzinnige Amsterdammer krijgt de ene na de andere leuke reactie en is misschien wel de volgende grote ster.

Bruin (25) is enorm enthousiast en niets zal hem stoppen. Ook zijn syndroom van Down niet. Bruin weet zelfs bekende Nederlanders te strikken voor zijn clips, zoals Katja Schuurman. Overweldigend, al dat succes? Nee hoor, daar draait de megaster in spé zijn hand niet voor om. Hij wil het!

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Trots

Ook zijn familie is positief verrast. Moeder Anja glimlacht van oor tot oor door het succes van haar zoon:

En ook zijn zangkompaan bij Love Dames Abel van Gijlswijk van de band Hang Youth is dol op de eigenzinnige Amsterdammer.

Benieuwd hoe de potentiële hit van Bruin en Abel klinkt? Kijk dan het interview bovenaan deze pagina.