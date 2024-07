Eminem samplet Nederlandse verborgen parel uit 1971 op nieuw album

De wereldberoemde Amerikaanse rapper Eminem heeft een sample van het Nederlandse duo Mouth & MacNeal gebruikt in zijn nummer Lucifer. Het nummer, afkomstig van zijn nieuwste album bevat een fragment van Land of Milk and Honey, een lied uit 1971 dat oorspronkelijk de B-kant was van de wereldhit How Do You Do.

Zangeres Sjoukje Smit, destijds bekend als Maggie MacNeal, vertelde aan De Telegraaf verrast te zijn door deze keuze. "Het is natuurlijk een leuke anekdote voor een verjaardagsfeestje."

Kroon op zijn werk

Componist Hans van Hemert vermoedt dat de producent van het nummer, Dr. Dre, het lied kent van vroeger. "Waarschijnlijk heeft hij het plaatje toen hij een jaar of zeven was gekregen van zijn ouders en heeft hij het achterkantje ook een keer beluisterd", zegt Van Hemert. De componist beschouwt het gebruik van de sample als een kroon op zijn werk en denkt er ook nog aan te verdienen. "Mijn naam staat bij de credits, dus dat wordt afgehandeld via de platenmaatschappij."

Van Hemert vertelt dat hij het zelf niet zo'n geweldig nummer vond en daarom koos om het als B-kant te gebruiken. Toch waardeerde hij het aanstekelijke Griekse melodietje, gespeeld op een bouzouki, dat het nummer een exotische flair gaf. Het feit dat een obscure B-kant 53 jaar later door een wereldberoemde artiest als Eminem wordt herontdekt, noemt Van Hemert "de slagroom op de taart".

ANP