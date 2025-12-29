Joost Klein komt met aankondiging: 'Ik heb groot nieuws'

Joost Klein trakteert zijn fans op de eerste dag van het nieuwe jaar direct met een nieuwe release. Donderdag verschijnt zijn album Kleinkunst, heeft de zanger en rapper maandag aangekondigd.

"Ik heb groot nieuws", meldt Klein via Instagram, waarna de aankondiging volgt. Op het album staan 24 liedjes.

Kleinkunst is de opvolger van Unity dat in februari uitkwam. Daarop stond zijn songfestivalhit Europapa en samenwerkingen met onder anderen Spinvis, Scooter en Tommy Cash.

In het Friese dorp waar Joost vandaan komt, zijn ze maar wat trots op hem. Dat zie je in onderstaande video, die werd uitgezonden vóórdat hij werd gediskwalificeerd tijdens het Eurovisie Songfestival: