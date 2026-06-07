Wereldwijd aandacht voor concert van Ye in Arnhem

Het optreden van rapper Ye in het GelreDome in Arnhem heeft ook ver buiten Nederland de aandacht getrokken. Buitenlandse media schrijven uitgebreid over het concert, de protesten eromheen en de ook in ons land spelende discussie over de komst van de omstreden artiest.

De 48-jarige Ye, voorheen bekend als Kanye West, kwam de afgelopen jaren meerdere keren onder vuur te liggen vanwege antisemitische uitspraken. Eerder bood hij daarvoor zijn excuses aan.

Recensies en protesten

De Belgische krant De Standaard publiceerde zondag een recensie van het concert. De krant was kritisch over het optreden van de rapper, maar schreef ook dat de lichtshow en het vuurwerk indruk maakten.

Ook het Franse persbureau AFP was aanwezig in Arnhem en sprak met bezoekers. Een Belgische fan vertelde dat de controverse rond Ye voor hem geen reden was om weg te blijven. "De slechte dingen die hij doet, maken voor mij niet uit, het gaat om de muziek", zei hij tegen het persbureau.

De Amerikaanse krant The New York Times besteedde meerdere artikelen aan het concert. Daarbij was ook aandacht voor de demonstraties buiten het stadion. Demonstrant Roger van Oordt zei tegen de krant: "Ik wil niet dat Joodse mensen denken dat ze alleen staan in hun kritiek."

Niet alleen Amerikaanse en Belgische media kijken naar Arnhem. Ook Duitse, Spaanse, Portugese, Indiase en Latijns-Amerikaanse media schreven over de concerten. Zij richten zich vooral op de vraag waarom Ye in Nederland wel mocht optreden, ondanks verboden, afgelaste shows en protesten in andere Europese landen.

Aangehouden mannen weer vrij

Rond het optreden werden zaterdag twee mannen aangehouden wegens het verstoren van de openbare orde. Volgens de politie gaat het om een 22-jarige man uit Schiedam en een 24-jarige man uit Lelystad. Beide mannen zijn na verhoor weer vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie beslist over de verdere afhandeling van hun zaak.

Bij het eerste concert deden zich in het stadion geen grote incidenten voor. Maandag staat een tweede optreden van Ye gepland in Arnhem. Ook dan wordt opnieuw een demonstratie verwacht buiten het GelreDome.